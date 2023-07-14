Ep. 1102 – Quanto ci costa pagare un gettone e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Zelensky apre a elezioni in Ucraina se Europa e Stati Uniti garantiranno la sicurezza del voto; la Corte suprema israeliana ha prorogato il divieto di accesso a Gaza per i giornalisti internazionali; un fine settimana al San Raffaele di Milano ha messo a nudo tutti i limiti del sistema degli infermieri “gettonisti”; cosa ci dice la classifica dei migliori ospedali italiani; da ieri l’Australia è il primo paese a vietare i social ai minori di 16 anni; il sorteggio dei Mondiali di calcio ha pescato Egitto e Iran per la partita scelta per celebrare la comunità Lgbtqia+
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.