Ep. 1101 – Storia di un operaio in trasferta e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: Zelensky incontra Meloni e potrebbe sentirsi ripetere che secondo gli Stati Uniti tutto il Donbas è ormai perso; un’altra pace firmata Trump che non lo era; tra Netflix e l’acquisto di Warner Bros. Discovery si inserisce Paramount, presentando un’offerta “ostile” da 108 miliardi di dollari; come vivono gli operai Stellantis che sono andati volontari a lavorare in Serbia; nuovo rinvio per il processo telematico, dopo due anni la piattaforma del ministero della Giustizia ancora non funziona; una giornata in compagnia di chi gestisce un’edicola

