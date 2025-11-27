Ep. 1098 – Per favore niente supereroi e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: i pochi progressi per l’Ucraina dopo i colloqui a Mosca tra Russia e Stati Uniti; cosa impedisce alla Commissione Europea di usare i fondi russi congelati per finanziare la ricostruzione ucraina; dove nascono le accuse di frode e corruzione che hanno portato al fermo di Federica Mogherini e di altri due italiani a Bruxelles; qualche consiglio su come parlare sui giornali delle persone con disabilità; le migliori scuole superiori italiane, una classifica da consultare con interesse ma – per favore – senza ansia
