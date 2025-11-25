NewsletterPodcast
Ep. 1096 – I giornali, il dissenso e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: dopo i colloqui con l’Ucraina l’inviato di Trump va a Mosca da Putin; gli scandali di corruzione in Russia di cui in Italia non parla quasi nessuno; il primo ministro israeliano Netanyahu chiede al presidente Herzog un’immunità mai concessa prima; il racconto dei volontari italiani aggrediti dai coloni in Cisgiordania; i giornalisti di una redazione vandalizzata meritano una solidarietà senza distinguo; il dibattito politico sul consenso sta già cambiando il modo di raccontare le storie di cronaca sulla denuncia di violenze sessuali?

