Ep. 1094 – Una talpa per l’Ucraina e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la riforma sul consenso nei rapporti sessuali raccontata da Salvini e spiegata (bene) dai giuristi; chiunque abbia fatto filtrare il testo della telefonata tra l’inviato di Trump e il consigliere di Putin ha fatto un favore all’Ucraina e un dispetto ai filo-russi; la situazione a Gaza è sempre drammatica, solo che se ne parla molto meno; l’avvocato della famiglia che viveva nel bosco in provincia di Chieti ha rinunciato all’incarico; la stagione dello sci si apre con i soliti rincari e con la novità del casco obbligatorio anche per le persone maggiorenni; Federica Brignone torna a scendere su un pista e punta ai Giochi di Milano Cortina
