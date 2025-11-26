Ep. 1093 – Quella beneficenza da buttare e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le ragioni dietro alla scelta del centrodestra di non far votare in Senato il disegno di legge sul consenso già approvato all’unanimità alla Camera; una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che potrebbe ampliare i diritti già previsti in Italia dalla legge sulle unioni civili; l’ottimismo di Trump per un cessate il fuoco in Ucraina e le grottesche telefonate del suo inviato speciale Witkoff al consigliere di Putin; donare in beneficenza i vestiti di bassa qualità acquistati online non fa bene a nessuno
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.