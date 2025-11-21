Ep. 1090 – Lo scossone che non c’era e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Zelensky ha ricevuto il piano di Stati Uniti e Russia per la fine della guerra in Ucraina e ha detto che ne parlerà con Trump; la parola che proverebbe il presunto complotto del Quirinale contro Meloni non sarebbe mai stata pronunciata; finirà in tribunale il caso dei dipendenti licenziati da un supermercato dopo un controllo di personale dell’azienda in incognito; cosa sono quei 2,2 miliardi accantonati nella legge di bilancio e cosa c’entra il pignoramento di Palazzo Chigi
