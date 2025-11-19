Ep. 1088 – Migliorare il servizio e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: secondo il sito Axios gli Stati Uniti avrebbero messo a punto insieme alla Russia un piano in 28 punti per il cessate il fuoco in Ucraina; Trump accoglie il principe saudita bin Salman, lo assolve per l’omicidio Khashoggi e incassa affari per mille miliardi di dollari; tra gli emendamenti di maggioranza alla legge di bilancio spuntano quattro condoni edilizi; i fondi per il bonus elettrodomestici sono andati esauriti in meno di 10 ore, ma i veri vincitori del click day sono altri; da oggi è in vigore il blocco alle chiamate commerciali da numeri di finti cellulari italiani; il brevissimo e disastroso esperimento di un canale TikTok pensato per parlare di sport alle donne
