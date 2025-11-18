Ep. 1087 – Quell’Italia dell’insano gesto e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’ONU ha approvato il piano di Trump per Gaza, la risoluzione è passata con l’astensione di Russia e Cina; la strana agenzia che organizza l’espatrio a pagamento dei palestinesi verso paesi africani o dell’Estremo Oriente; anche in Germania il parlamento lascia che il tema del fine vita sia affidato ai tribunali; gli articoli sulla morte delle gemelle Kessler raccontano molto sull’Italia di ieri e qualcosa sui giornali di oggi; l’incidente di Milano e il finto soccorritore che finto non era; i primi effetti (negativi) della circolare che rende più difficile organizzare attività culturali, educative e ricreative in carcere
