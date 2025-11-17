NewsletterPodcast
Ep. 1086 – La corruzione degli altri e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: il viaggio di Zelensky per le capitali europee in cerca di aiuti per l’Ucraina non farà tappa a Roma, pesano i dubbi di Salvini; all’ONU si vota la bozza degli Stati Uniti sul piano di Trump per Gaza ma Israele ribadisce il no a uno Stato palestinese; cosa ha fatto la Francia per ottenere il rilascio di un detenuto che era nello stesso carcere venezuelano di Alberto Trentini; gli scavi sotto la Casa del Jazz e la storia dimenticata del giudice Adinolfi; la tragicomica manifestazione contro le piste ciclabili e i limiti di velocità a Roma

