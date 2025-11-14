Ep. 1085 – Un no è un no e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: maggioranza e opposizione hanno trovato un’intesa per modificare le norme sul consenso nei casi di violenza sessuale; è stata una notte di pesanti attacchi russi su Kiev; all’esercito tedesco mancano 80mila soldati e per questo il governo farà approvare una legge per arruolare volontari; gli Stati Uniti annunciano nuovi attacchi contro narcotrafficanti al largo del Venezuela; domani il cooperante italiano Alberto Trentini compirà un anno di detenzione senza accuse formali in un carcere di Caracas; l’intervista senza contraddittorio a Lavrov che il Corriere della Sera si è rifiutato di pubblicare; l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha inviato una finta mail truffa come test per i suoi dipendenti e uno su quattro ci è cascato
