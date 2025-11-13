NewsletterPodcast
Ep. 1084 – I titoli a effetto e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le tre mail che chiamano in causa Trump nel caso Epstein; l’inchiesta sulla corruzione in Ucraina ha toccato persone molto vicine al presidente Zelensky; i prodotti alimentari sono rincarati molto più di altri beni ma c’è modo e modo di indicare le cause; l’Italia si intesta l’offensiva europea contro il commercio online di prodotti dalla Cina; come è andata per i siti porno la prima giornata con l’obbligo di verificare l’età degli utenti; ci voleva una flottiglia di nativi dell’Amazzonia per attirare l’attenzione sulla conferenza sul clima di Belém; la disputa sulla via da intitolare a Lucio Battisti in un comune della Brianza

