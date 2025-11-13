Ep. 1084 – I titoli a effetto e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le tre mail che chiamano in causa Trump nel caso Epstein; l’inchiesta sulla corruzione in Ucraina ha toccato persone molto vicine al presidente Zelensky; i prodotti alimentari sono rincarati molto più di altri beni ma c’è modo e modo di indicare le cause; l’Italia si intesta l’offensiva europea contro il commercio online di prodotti dalla Cina; come è andata per i siti porno la prima giornata con l’obbligo di verificare l’età degli utenti; ci voleva una flottiglia di nativi dell’Amazzonia per attirare l’attenzione sulla conferenza sul clima di Belém; la disputa sulla via da intitolare a Lucio Battisti in un comune della Brianza
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.