Ep. 1082 – Il costo di migrare per curarsi e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le audizioni sulla manovra e il dibattito su chi possa considerarsi ricco in Italia; le persone che vanno in altre Regioni per curarsi sono un costo per la sanità ma si parla molto meno di quanto costa alle loro famiglie questo pendolarismo; la prescrizione di psicofarmaci per le persone con meno di 18 anni in Italia è quasi triplicata in meno di un decennio; a due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin il ricordo e un appello del padre della ragazza; alla fine l’educazione affettiva e sessuale si potrà insegnare anche alle scuole medie, con il consenso dei genitori
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.