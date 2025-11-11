NewsletterPodcast
Ep. 1082 – Il costo di migrare per curarsi e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le audizioni sulla manovra e il dibattito su chi possa considerarsi ricco in Italia; le persone che vanno in altre Regioni per curarsi sono un costo per la sanità ma si parla molto meno di quanto costa alle loro famiglie questo pendolarismo; la prescrizione di psicofarmaci per le persone con meno di 18 anni in Italia è quasi triplicata in meno di un decennio; a due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin il ricordo e un appello del padre della ragazza; alla fine l’educazione affettiva e sessuale si potrà insegnare anche alle scuole medie, con il consenso dei genitori

