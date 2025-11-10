Ep. 1081 – Come raccontare l’inverno ucraino e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il Senato degli Stati Uniti ha trovato un’intesa per mettere fine allo shutdown; l’ex capo jihadista al Sharaa è il primo presidente della Siria a essere ospitato alla Casa Bianca; l’inverno nell’Ucraina dei blackout e l’invasione russa nel racconto ondivago della stampa italiana; si apre a Belém una Cop30 dove si parlerà più di finanza che di clima; la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sugli italiani che avrebbero pagato per poter sparare sui civili bosniaci durante l’assedio di Sarajevo; le nuove regole sui rimborsi agli automobilisti sui ritardi per code e cantieri in autostrada; le carte prodotte dall’INPS per avvicinare i più giovani ai temi della previdenza
