Ep. 1080 – Quello che c’è da dire su un massacro e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le prime foto dei giornalisti internazionali dopo gli accordi per il cessate il fuoco mostrano le devastazioni nella Striscia di Gaza; si stanno facendo più deboli le speranze dell’Ucraina di difendere la città di Pokrovsk dall’assedio russo; dalle audizioni in parlamento per la legge di bilancio arriva l’accusa di una manovra che favorisce i redditi più alti; gli abusi su persone autistiche in una struttura di Cuneo non si erano fermati nonostante un’indagine e molti rinvii a giudizio; sono stati contattati e stanno bene i cinque alpinisti di Como impegnati in un trekking in Nepal; la conferenza sul clima Cop30 che si apre lunedì in Brasile si annuncia un’edizione poco ambiziosa; in 15 anni le persone con più di 100 anni in Italia sono raddoppiate; il Giappone ha un problema con le aggressioni di orsi e ha inviato le forze speciali per affrontarlo
