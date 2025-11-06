Ep. 1079 – Domandare è lecito e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’arresto di Almasri in Libia e la versione del governo italiano che sembra non reggere alla prova dei fatti (e degli atti); il costo delle promesse elettorali del nuovo sindaco di New York Mamdani e la difficile strada per trovare le coperture; un giornalista è stato licenziato per una domanda non gradita dal suo editore; è attesa per oggi la ripresa delle comunicazioni con un gruppo di alpinisti italiani impegnati in un trekking in Nepal; una sentenza della Cassazione semplifica le pratiche per richiedere un rimborso in caso di smarrimento dei bagagli imbarcati in aereo
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.