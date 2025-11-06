NewsletterPodcast
Ep. 1079 – Domandare è lecito e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’arresto di Almasri in Libia e la versione del governo italiano che sembra non reggere alla prova dei fatti (e degli atti); il costo delle promesse elettorali del nuovo sindaco di New York Mamdani e la difficile strada per trovare le coperture; un giornalista è stato licenziato per una domanda non gradita dal suo editore; è attesa per oggi la ripresa delle comunicazioni con un gruppo di alpinisti italiani impegnati in un trekking in Nepal; una sentenza della Cassazione semplifica le pratiche per richiedere un rimborso in caso di smarrimento dei bagagli imbarcati in aereo

