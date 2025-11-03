NewsletterPodcast
Ep. 1076 – Il valore dei numeri due e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: l’esercito russo stringe d’assedio la città ucraina di Pokrovsk mentre i bombardamenti continuano a causare blackout e a uccidere civili; è stata arrestata l’avvocata generale dell’esercito israeliano che si era dimessa ammettendo di aver fatto arrivare ai media le immagini di torture contro detenuti palestinesi; la maggioranza presenta una proposta di legge per rendere più veloci gli sfratti degli inquilini che non pagano l’affitto; il water in oro a 18 carati di Maurizio Cattelan sarà battuto all’asta a New York a partire da 10 milioni di dollari; vincendo a Parigi Sinner è tornato il numero uno al mondo del tennis maschile, ma forse è un traguardo meno importante di come lo celebriamo

