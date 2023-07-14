Ep. 1068 – Uomini in piazza, il patriottismo di Sinner e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: sospesa l’ipotesi di un incontro a Budapest tra Putin e Trump, che viene preso in giro dalla televisione russa; Vance assicura che la tregua a Gaza sta reggendo ma ammette che per il disarmo di Hamas ci vorrà molto tempo; la donna palestinese picchiata dai coloni israeliani in Cisgiordania mentre raccoglieva olive racconta dall’ospedale la sua aggressione; il primo giorno da detenuto dell’ex presidente francese Sarkozy e i dubbi di Macron sulla legge che prevede il carcere prima della condanna definitiva; l’uomo fermato a Varese per minacce e violenze all’ex fidanzata dovrà indossare il braccialetto elettronico; a Genova si è tenuto un flash mob di uomini contro la violenza sulle donne; i giornalisti italiani non hanno preso affatto bene la scelta di Sinner di non rispondere alla convocazione dell’Italia per partecipare alla Coppa Davis
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.