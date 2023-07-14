NewsletterPodcast
Ep. 1068 – Uomini in piazza, il patriottismo di Sinner e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: sospesa l’ipotesi di un incontro a Budapest tra Putin e Trump, che viene preso in giro dalla televisione russa; Vance assicura che la tregua a Gaza sta reggendo ma ammette che per il disarmo di Hamas ci vorrà molto tempo; la donna palestinese picchiata dai coloni israeliani in Cisgiordania mentre raccoglieva olive racconta dall’ospedale la sua aggressione; il primo giorno da detenuto dell’ex presidente francese Sarkozy e i dubbi di Macron sulla legge che prevede il carcere prima della condanna definitiva; l’uomo fermato a Varese per minacce e violenze all’ex fidanzata dovrà indossare il braccialetto elettronico; a Genova si è tenuto un flash mob di uomini contro la violenza sulle donne; i giornalisti italiani non hanno preso affatto bene la scelta di Sinner di non rispondere alla convocazione dell’Italia per partecipare alla Coppa Davis

