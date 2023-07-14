Ep. 1067 – Le violenze tra gli ulivi e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: tre persone sono state fermate a Rieti per l’uccisione dell’autista di un pullman di tifosi di basket; in Italia il calcio ha esportato anche ad altri sport i problemi della violenza ultrà; per Trump far rispettare la tregua a Gaza è anche un modo per salvaguardare gli affari, gli Stati Uniti vorrebbero iniziare la ricostruzione partendo dalla parte della Striscia controllata dall’esercito di Israele; le violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi che cercano di raccogliere le olive in Cisgiordania; si apre a Vicenza il processo per omicidio con dolo eventuale contro due genitori che hanno provato a curare il tumore del figlio con i metodi antiscientifici di un medico radiato dall’Ordine; le indagini sul furto di gioielli al Louvre e una riflessione sul ruolo e sull’utilità dei musei “enciclopedici”
