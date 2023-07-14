NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1066 – Una stanza per gli affetti e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: Trump è pronto a tollerare una modica quantità di attacchi e violenze di Israele e Hamas pur di non far naufragare gli accordi per Gaza; i retroscena di una nuova giornata difficile per Zelensky alla Casa Bianca; un furto di gioielli al Louvre talmente facile da sembrare un film; sassi contro un pullman di tifosi, ucciso un autista a Rieti; la denuncia di un conoscente e l’intervento della polizia hanno salvato una ragazza di Varese dalle minacce dell’ex; a Torino la prima “stanza dell’affettività” per consentire gli incontri intimi tra detenuti e coniugi o partner; lo sciopero del Sole 24 Ore e la “peggiore edizione nella storia del giornale”

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Morning Weekend &#8211; Una specie di fantasma, e altre storie

Morning Weekend – Una specie di fantasma, e altre storie

18 ott 2025 - 25 min
Ep. 1065 – Darsi appuntamento a Budapest e le altre storie di oggi

Ep. 1065 – Darsi appuntamento a Budapest e le altre storie di oggi

17 ott 2025 - 26 min
Ep. 1064 – Prevenire le violenze è una responsabilità collettiva e le altre storie di oggi

Ep. 1064 – Prevenire le violenze è una responsabilità collettiva e le altre storie di oggi

16 ott 2025 - 28 min
Ep. 1063 – Quanto è difficile chiedere scusa per un errore e le altre storie di oggi

Ep. 1063 – Quanto è difficile chiedere scusa per un errore e le altre storie di oggi

15 ott 2025 - 27 min
Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi

Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi

14 ott 2025 - 29 min