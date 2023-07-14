Ep. 1066 – Una stanza per gli affetti e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump è pronto a tollerare una modica quantità di attacchi e violenze di Israele e Hamas pur di non far naufragare gli accordi per Gaza; i retroscena di una nuova giornata difficile per Zelensky alla Casa Bianca; un furto di gioielli al Louvre talmente facile da sembrare un film; sassi contro un pullman di tifosi, ucciso un autista a Rieti; la denuncia di un conoscente e l’intervento della polizia hanno salvato una ragazza di Varese dalle minacce dell’ex; a Torino la prima “stanza dell’affettività” per consentire gli incontri intimi tra detenuti e coniugi o partner; lo sciopero del Sole 24 Ore e la “peggiore edizione nella storia del giornale”
