Ep. 1065 – Darsi appuntamento a Budapest e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump parla due ore al telefono con Putin il giorno prima di incontrare Zelensky e annuncia che incontrerà a breve il presidente russo a Budapest; c’è un motivo per cui le ripetute violenze subite dalla donna poi uccisa a Milano non hanno fatto scattare alcun allarme, e non è un motivo confortante; un emendamento della Lega vuole vietare fino alle scuole medie l’insegnamento dell’educazione alla sessualità e all’affettività; nella notte un’esplosione ha distrutto le auto del giornalista Rai Sigfrido Ranucci e della figlia; un giudice a Firenze ha imposto di fornire i macchinari necessari per il suicidio assistito di una donna impossibilitata a somministrarsi da sola il farmaco; l’intelligenza artificiale ha imparato da noi che mentire fa prendere più voti e vendere più prodotti; la foto di un coleottero premiata a Londra raccontata dal suo giovanissimo autore
