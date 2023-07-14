NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1064 – Prevenire le violenze è una responsabilità collettiva e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: un nuovo femminicidio a Milano e l’importanza di conoscere e far conoscere i centri antiviolenza; un’interessante intervista al possibile rappresentante italiano nella commissione internazionale per la ricostruzione di Gaza; l’Italia rinnoverà per i prossimi tre anni il memorandum con la Libia, da dove le partenze dei migranti sono aumentate rispetto allo scorso anno; l’emendamento che potrebbe esentare le imprese da responsabilità sulle pratiche illecite delle loro aziende subappaltanti; gli editori chiedono alla Commissione Europea di intervenire contro Google perché il servizio di intelligenza artificiale AI Overview sottrae traffico ai siti di informazione; la singolare protesta sul murale più fotografato di Napoli

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1063 – Quanto è difficile chiedere scusa per un errore e le altre storie di oggi

Ep. 1063 – Quanto è difficile chiedere scusa per un errore e le altre storie di oggi

15 ott 2025 - 27 min
Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi

Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi

14 ott 2025 - 29 min
Ep. 1061 – I sopravvalutati, i disprezzati e le altre storie di oggi

Ep. 1061 – I sopravvalutati, i disprezzati e le altre storie di oggi

13 ott 2025 - 24 min
Morning Weekend &#8211; Cosa potrà fare l’Europa per Gaza, e altre storie

Morning Weekend – Cosa potrà fare l’Europa per Gaza, e altre storie

11 ott 2025 - 29 min
Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

10 ott 2025 - 23 min