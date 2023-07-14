Ep. 1064 – Prevenire le violenze è una responsabilità collettiva e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: un nuovo femminicidio a Milano e l’importanza di conoscere e far conoscere i centri antiviolenza; un’interessante intervista al possibile rappresentante italiano nella commissione internazionale per la ricostruzione di Gaza; l’Italia rinnoverà per i prossimi tre anni il memorandum con la Libia, da dove le partenze dei migranti sono aumentate rispetto allo scorso anno; l’emendamento che potrebbe esentare le imprese da responsabilità sulle pratiche illecite delle loro aziende subappaltanti; gli editori chiedono alla Commissione Europea di intervenire contro Google perché il servizio di intelligenza artificiale AI Overview sottrae traffico ai siti di informazione; la singolare protesta sul murale più fotografato di Napoli
