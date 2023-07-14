NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1063 – Quanto è difficile chiedere scusa per un errore e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: la strage dei carabinieri uccisi nel veronese è l’ultimo atto di una lunga storia di minacce e disperazione; Israele accusa Hamas di aver violato gli accordi per il cessate il fuoco e ha chiuso il valico di Rafah fino a quando non saranno restituiti tutti i corpi degli ostaggi uccisi; Zelensky prepara il viaggio a Washington e spera che ora Trump si metta in testa di far finire l’aggressione della Russia all’Ucraina; per la prima volta un attacco russo ha preso di mira direttamente veicoli umanitari delle Nazioni Unite; la candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione che potrebbe entrare in consiglio regionale grazie a un ricorso

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi

Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi

14 ott 2025 - 29 min
Ep. 1061 – I sopravvalutati, i disprezzati e le altre storie di oggi

Ep. 1061 – I sopravvalutati, i disprezzati e le altre storie di oggi

13 ott 2025 - 24 min
Morning Weekend &#8211; Cosa potrà fare l’Europa per Gaza, e altre storie

Morning Weekend – Cosa potrà fare l’Europa per Gaza, e altre storie

11 ott 2025 - 29 min
Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

10 ott 2025 - 23 min
Ep. 1059 – L&#8217;accordo su Gaza, la teoria del matto e le altre storie di oggi

Ep. 1059 – L’accordo su Gaza, la teoria del matto e le altre storie di oggi

9 ott 2025 - 28 min