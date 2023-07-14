Ep. 1063 – Quanto è difficile chiedere scusa per un errore e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la strage dei carabinieri uccisi nel veronese è l’ultimo atto di una lunga storia di minacce e disperazione; Israele accusa Hamas di aver violato gli accordi per il cessate il fuoco e ha chiuso il valico di Rafah fino a quando non saranno restituiti tutti i corpi degli ostaggi uccisi; Zelensky prepara il viaggio a Washington e spera che ora Trump si metta in testa di far finire l’aggressione della Russia all’Ucraina; per la prima volta un attacco russo ha preso di mira direttamente veicoli umanitari delle Nazioni Unite; la candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione che potrebbe entrare in consiglio regionale grazie a un ricorso
