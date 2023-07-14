Ep. 1062 – Abbracci, una stretta di mano e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ritorno a casa degli ostaggi israeliani e quello dei detenuti palestinesi tra festa, amarezza e commozione; Trump apre a un ruolo temporaneo di Hamas per la polizia nella Striscia di Gaza; la stretta di mano che ha reso possibile l’accordo per il cessate il fuoco; con il ritorno di Hamas si è aperta a Gaza una guerra tra bande con vendette e regolamenti di conti; anche la Toscana rielegge il presidente di Regione uscente, la campagna di Vannacci per la Lega è stata un fallimento; un Nobel per la Fisica a capo di una commissione anti-doping, il clamoroso errore del ministero della Salute
