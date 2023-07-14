Ep. 1061 – I sopravvalutati, i disprezzati e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: è il giorno del rilascio degli ostaggi israeliani ancora vivi in mano ad Hamas; il ritorno a casa dei profughi palestinesi è un ritorno tra le macerie; Liliana Segre ha risposto alle parole della ministra Roccella che aveva definito “gite” le visite scolastiche al campo di sterminio di Auschwitz; in Francia il secondo tentativo di governo di Lecornu ha un profilo più tecnico ma numeri in parlamento sempre più traballanti; la battaglia legale per l’eredità Agnelli si arricchisce del mistero di tre quadri di Monet (quasi) uguali; avere carte Pokémon rare può portare molti soldi ma anche qualche guaio; la morte di Diane Keaton e l’immortale accademia dei sopravvalutati; il metodo Velasco, conoscere le persone più giovani ascoltando le loro playlist musicali
