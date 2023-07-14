NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1061 – I sopravvalutati, i disprezzati e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: è il giorno del rilascio degli ostaggi israeliani ancora vivi in mano ad Hamas; il ritorno a casa dei profughi palestinesi è un ritorno tra le macerie; Liliana Segre ha risposto alle parole della ministra Roccella che aveva definito “gite” le visite scolastiche al campo di sterminio di Auschwitz; in Francia il secondo tentativo di governo di Lecornu ha un profilo più tecnico ma numeri in parlamento sempre più traballanti; la battaglia legale per l’eredità Agnelli si arricchisce del mistero di tre quadri di Monet (quasi) uguali; avere carte Pokémon rare può portare molti soldi ma anche qualche guaio; la morte di Diane Keaton e l’immortale accademia dei sopravvalutati; il metodo Velasco, conoscere le persone più giovani ascoltando le loro playlist musicali

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Morning Weekend &#8211; Cosa potrà fare l’Europa per Gaza, e altre storie

Morning Weekend – Cosa potrà fare l’Europa per Gaza, e altre storie

11 ott 2025 - 29 min
Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

Ep. 1060 – I complici silenziosi della pace e le altre storie di oggi

10 ott 2025 - 23 min
Ep. 1059 – L&#8217;accordo su Gaza, la teoria del matto e le altre storie di oggi

Ep. 1059 – L’accordo su Gaza, la teoria del matto e le altre storie di oggi

9 ott 2025 - 28 min
Ep. 1058 – Il garantismo degli altri e le altre storie di oggi

Ep. 1058 – Il garantismo degli altri e le altre storie di oggi

8 ott 2025 - 25 min
Ep. 1057 – Una Fornero per Macron e le altre storie di oggi

Ep. 1057 – Una Fornero per Macron e le altre storie di oggi

7 ott 2025 - 29 min