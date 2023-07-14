NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1057 – Una Fornero per Macron e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: si sono aperti i negoziati per il piano per Gaza mentre i familiari degli ostaggi israeliani chiedono di assegnare a Trump il Nobel per la pace; il tempo sospeso in Israele a due anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre; la netta vittoria di Occhiuto in Calabria smonta alcune certezze del Movimento 5 Stelle sulle candidature del “campo largo”; è durato 836 minuti il governo più breve della storia di Francia, ma Macron chiede al primo ministro Lecornu ancora 48 ore per un nuovo tentativo; oggi il parlamento europeo vota sulla revoca dell’immunità di Ilaria Salis, i numeri sono in bilico ma un aiuto le può arrivare dal voto segreto; aperto il bando per voli meno costosi verso la Sardegna; quali prospettive si aprono nella lotta ai tumori grazie alle scoperte premiate con il Nobel per la medicina

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1056 – Le patenti di pacifismo e le altre storie di oggi

Ep. 1056 – Le patenti di pacifismo e le altre storie di oggi

6 ott 2025 - 29 min
Morning Weekend &#8211; Due approcci molto diversi nei confronti della Flotilla, e altre storie

Morning Weekend – Due approcci molto diversi nei confronti della Flotilla, e altre storie

4 ott 2025 - 30 min
Ep. 1055 – Una risposta all&#8217;attivismo fannullone e le altre storie di oggi

Ep. 1055 – Una risposta all’attivismo fannullone e le altre storie di oggi

3 ott 2025 - 24 min
Ep. 1054 – Un modo gentile di essere umani e le altre storie di oggi

Ep. 1054 – Un modo gentile di essere umani e le altre storie di oggi

2 ott 2025 - 27 min
Ep. 1053 – La Flotilla in zona ad alto rischio e le altre storie di oggi

Ep. 1053 – La Flotilla in zona ad alto rischio e le altre storie di oggi

1 ott 2025 - 30 min