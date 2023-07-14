Ep. 1057 – Una Fornero per Macron e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: si sono aperti i negoziati per il piano per Gaza mentre i familiari degli ostaggi israeliani chiedono di assegnare a Trump il Nobel per la pace; il tempo sospeso in Israele a due anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre; la netta vittoria di Occhiuto in Calabria smonta alcune certezze del Movimento 5 Stelle sulle candidature del “campo largo”; è durato 836 minuti il governo più breve della storia di Francia, ma Macron chiede al primo ministro Lecornu ancora 48 ore per un nuovo tentativo; oggi il parlamento europeo vota sulla revoca dell’immunità di Ilaria Salis, i numeri sono in bilico ma un aiuto le può arrivare dal voto segreto; aperto il bando per voli meno costosi verso la Sardegna; quali prospettive si aprono nella lotta ai tumori grazie alle scoperte premiate con il Nobel per la medicina
