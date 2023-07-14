Ep. 1058 – Il garantismo degli altri e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: ai colloqui sul piano di pace per Gaza arrivano i negoziatori degli Stati Uniti, tra i punti contestati la presenza di Tony Blair nella commissione internazionale; il parlamento europeo ha confermato l’immunità per Ilaria Salis, ora un intervento del ministro Nordio può chiudere il processo in corso in Ungheria; il caso Salis ha rimescolato le posizioni garantiste e giustizialiste di alcuni partiti italiani di centrodestra e centrosinistra; anche quest’anno un italiano su tre ha detto di aver tagliato la spesa per il cibo; il Nobel per la fisica per il 2025 è anche un omaggio alla validità delle teorie di Einstein di un secolo prima
