Ep. 1055 – Una risposta all’attivismo fannullone e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: lo sciopero generale per soldiarietà alla Flotilla e i motivi del Garante per dichiararlo illegittimo; come i giornali hanno affrontato la mobilitazione e come hanno spiegato la propria scelta a chi li legge; secondo il team legale della Flotilla gli attivisti fermati potrebbero essere trattati da Israele come “immigrati illegali”; ancora un operatore sanitario ucciso nella Striscia di Gaza; dal Nepal al Marocco c’è tutto un mondo di persone molto giovani che scende in piazza per protestare contro autoritarismo e corruzione; la prima class action italiana di genitori contro i principali social media e i loro algoritmi
