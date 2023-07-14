Ep. 1054 – Un modo gentile di essere umani e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la marina israeliana ha abbordato 13 navi della Global Sumud Flotilla, ora per gli attivisti fermati si prospetta l’espulsione diretta o una detenzione in carcere; i vertici di Hamas si dividono sul piano di pace presentato da Trump, chiedono modifiche sul disarmo e garanzie sul ritiro delle truppe israeliane; Gaza City è completamente accerchiata e il ministro della Difesa di Israele avverte che “chi non lascia la città sarà considerato terrorista”; il gioco di squadra che ha permesso a una donna di 20 anni originaria del Bangladesh di sfuggire alle violenze della famiglia e a un matrimonio combinato; l’Italia è uno dei quattro paesi firmatari della convenzione di Istanbul che non ha ancora inserito nel codice penale una norma sul consenso nei casi di violenza sessuale; è stata approvata una legge che riconosce l’obesità come malattia ma mancano i fondi per fornire gratis i farmaci per contrastarla; la vita ben spesa dell’etologa Jane Goodall
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.