Ep. 1053 – La Flotilla in zona ad alto rischio e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la Global Sumud Flotilla è entrata nella zona di mare dove ci si attende un intervento della marina israeliana; acque territoriali e internazionali, blocco navale e tutta la distanza tra le dichiarazioni dei politici e il diritto del mare; Trump dà un ultimatum di 3-4 giorni ad Hamas per accettare il suo piano per Gaza; dopo il voto del Senato il governo federale degli Stati Uniti è in shutdown; un nuovo femminicidio e il solito, stanco rito delle testimonianze dei vicini; è partito il censimento degli autovelox ma non è stato ancora risolto il problema che rischia di invalidare le multe; ai funerali a Parigi di Claudia Cardinale non c’era neanche un ministro del governo italiano
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.