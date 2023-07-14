NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1053 – La Flotilla in zona ad alto rischio e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: la Global Sumud Flotilla è entrata nella zona di mare dove ci si attende un intervento della marina israeliana; acque territoriali e internazionali, blocco navale e tutta la distanza tra le dichiarazioni dei politici e il diritto del mare; Trump dà un ultimatum di 3-4 giorni ad Hamas per accettare il suo piano per Gaza; dopo il voto del Senato il governo federale degli Stati Uniti è in shutdown; un nuovo femminicidio e il solito, stanco rito delle testimonianze dei vicini; è partito il censimento degli autovelox ma non è stato ancora risolto il problema che rischia di invalidare le multe; ai funerali a Parigi di Claudia Cardinale non c’era neanche un ministro del governo italiano

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1052 – Le elezioni locali si vincono parlando di temi locali e le altre storie di oggi

Ep. 1052 – Le elezioni locali si vincono parlando di temi locali e le altre storie di oggi

30 set 2025 - 25 min
Ep. 1051 – I bonus sono una gara di velocità e le altre storie di oggi

Ep. 1051 – I bonus sono una gara di velocità e le altre storie di oggi

29 set 2025 - 26 min
Morning Weekend &#8211; Cosa fare se un drone sorvola un aeroporto, e altre storie

Morning Weekend – Cosa fare se un drone sorvola un aeroporto, e altre storie

27 set 2025 - 28 min
Ep. 1050 – Partecipare informati e le altre storie di oggi

Ep. 1050 – Partecipare informati e le altre storie di oggi

26 set 2025 - 28 min
Ep. 1049 – Un giorno come tanti in Cisgiordania e le altre storie di oggi

Ep. 1049 – Un giorno come tanti in Cisgiordania e le altre storie di oggi

25 set 2025 - 28 min