Ep. 1052 – Le elezioni locali si vincono parlando di temi locali e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le incognite del piano di pace per Gaza presentato da Trump e accettato da Netanyahu; il centrodestra ha vinto le elezioni regionali nelle Marche, non ha pagato la strategia del centrosinistra di puntare su temi nazionali e di politica estera; i dazi di Trump presentano il conto, ad agosto sono molto calate le esportazioni verso gli Stati Uniti; una sentenza del tribunale di Roma potrebbe stravolgere il rapporto tra i fornitori e le pubbliche amministrazioni inadempienti; Letizia Moratti va in soccorso di Sala, approvata nella notte la delibera del comune di Milano che autorizza la vendita dello stadio di San Siro

