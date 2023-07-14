Ep. 1051 – I bonus sono una gara di velocità e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Netanyahu incontra Trump per discutere un piano in 21 punti per fermare l’offensiva israeliana su Gaza; la Global Sumud Flotilla respinge la mediazione del governo italiano e prosegue la rotta verso la Striscia; la Russia bombarda obiettivi civili in Ucraina mentre la Danimarca vieta per cinque giorni il volo di droni dopo nuovi avvistamenti vicino agli aeroporti; alle elezioni in Moldavia vincono gli europeisti, oggi in piazza la protesta dei filorussi; il consiglio comunale di Milano vota sulla vendita dello stadio di San Siro, Sala deve convincere gli ultimi due indecisi; si è aperto il click-day per il bonus di 300 euro per le attività sportive extrascolastiche; dopo la nazionale femminile, anche quella maschile di volley vince i Mondiali; le nuove parole del vocabolario raccontano le crisi in corso nel mondo
