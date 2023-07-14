Ep. 1050 – Partecipare informati e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la Global Sumud Flotilla respinge la mediazione del governo per sbarcare a Cipro gli aiuti umanitari destinati ai palestinesi di Gaza; condannato per associazione a delinquere, Sarkozy sarà il primo presidente della Repubblica francese ad andare in carcere; cosa c’entra il crollo in borsa del gruppo Cucinelli con le sanzioni alla Russia; la procura di Civitavecchia vuole capire se la storia della donna investita e uccisa da un’auto a Fiumicino sia qualcosa più di un semplice incidente; gli orchestrali del teatro La Fenice di Venezia contestano la nomina a direttrice di Beatrice Venezi e con una lettera sfiduciano il sovrintendente; il contestato disegno di legge della provincia di Bolzano per una tassa di soggiorno sui cani
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.