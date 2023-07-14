NewsletterPodcast
Ep. 1050 – Partecipare informati e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la Global Sumud Flotilla respinge la mediazione del governo per sbarcare a Cipro gli aiuti umanitari destinati ai palestinesi di Gaza; condannato per associazione a delinquere, Sarkozy sarà il primo presidente della Repubblica francese ad andare in carcere; cosa c’entra il crollo in borsa del gruppo Cucinelli con le sanzioni alla Russia; la procura di Civitavecchia vuole capire se la storia della donna investita e uccisa da un’auto a Fiumicino sia qualcosa più di un semplice incidente; gli orchestrali del teatro La Fenice di Venezia contestano la nomina a direttrice di Beatrice Venezi e con una lettera sfiduciano il sovrintendente; il contestato disegno di legge della provincia di Bolzano per una tassa di soggiorno sui cani

