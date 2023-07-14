Ep. 1048 – Un nome di fantasia al posto di Ilaria Salis e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la Global Sumud Flotilla è stata attaccata con droni al largo di Creta; l’incontenibile discorso di Trump alle Nazioni Unite e le sue incredibili parole sull’Ucraina; le due condizioni di Meloni per riconoscere lo stato di Palestina; il Parlamento Europeo che deciderà sull’immunità di Ilaria Salis è lo stesso che ha denunciato la mancanza di indipendenza dei giudici in Ungheria; per la prima volta dopo 311 giorni l’ambasciatore italiano ha potuto incontrare Alberto Trentini in carcere in Venezuela; la storia vera dietro al film candidato dall’Italia per gli Oscar; Claudia Cardinale, il suo sguardo e la scoperta della sua voce
