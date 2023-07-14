Ep. 1044 – Una miniera d’odio e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il ministro israeliano Smotrich definisce la Striscia di Gaza una “miniera d’oro immobiliare” dopo la sua distruzione; le sanzioni contro Israele proposte dalla Commissione Europea sono blande e hanno poche possibilità di essere approvate, anche per l’opposizione dell’Italia; anche la Sardegna ha votato una legge sul fine vita e il governo annuncia che la impugnerà; dal prossimo anno dovremmo pagare di meno i pedaggi autostradali e avere rimborsi per i rallentamenti causati dai cantieri; abbiamo un problema di “overtourism” anche nei boschi ricchi di funghi; l’oro mondiale di Mattia Furlani e una modesta proposta: possiamo saltare la retorica sui “nuovi italiani”?
