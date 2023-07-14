NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1044 – Una miniera d’odio e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: il ministro israeliano Smotrich definisce la Striscia di Gaza una “miniera d’oro immobiliare” dopo la sua distruzione; le sanzioni contro Israele proposte dalla Commissione Europea sono blande e hanno poche possibilità di essere approvate, anche per l’opposizione dell’Italia; anche la Sardegna ha votato una legge sul fine vita e il governo annuncia che la impugnerà; dal prossimo anno dovremmo pagare di meno i pedaggi autostradali e avere rimborsi per i rallentamenti causati dai cantieri; abbiamo un problema di “overtourism” anche nei boschi ricchi di funghi; l’oro mondiale di Mattia Furlani e una modesta proposta: possiamo saltare la retorica sui “nuovi italiani”?

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1043 – Come vogliamo essere e le altre storie di oggi

Ep. 1043 – Come vogliamo essere e le altre storie di oggi

17 set 2025 - 29 min
Ep. 1042 – Il contagio del coraggio e le altre storie di oggi

Ep. 1042 – Il contagio del coraggio e le altre storie di oggi

16 set 2025 - 24 min
Ep. 1041 – Kafka al campus e le altre storie di oggi

Ep. 1041 – Kafka al campus e le altre storie di oggi

15 set 2025 - 30 min
Morning Weekend &#8211; La soluzione finlandese ai morti sulle strade, e altre storie

Morning Weekend – La soluzione finlandese ai morti sulle strade, e altre storie

13 set 2025 - 24 min
Ep. 1040 – Il difficile contagio dell&#8217;empatia e le altre storie di oggi

Ep. 1040 – Il difficile contagio dell’empatia e le altre storie di oggi

12 set 2025 - 24 min