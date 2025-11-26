Ep. 1043 – Come vogliamo essere e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: con l’invasione israeliana a Gaza City anche i giornali più prudenti non riescono a difendere Netanyahu; i capi d’accusa contro il presunto assassino di Charlie Kirk, il ruolo dei genitori nell’arresto e quel fucile ricevuto in regalo; censurare in nome della libertà di espressione e i goffi aspiranti emuli italiani di Kirk; Mattarella celebra Willy Montero come “italiano esemplare” e chiede di smetterla con il linguaggio d’odio; la “paghetta di Stato” in Germania e l’età giusta per iniziare a preoccuparsi della pensione; la vita e la carriera di Robert Redford e una certa idea di giornalismo
