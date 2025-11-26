NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1043 – Come vogliamo essere e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: con l’invasione israeliana a Gaza City anche i giornali più prudenti non riescono a difendere Netanyahu; i capi d’accusa contro il presunto assassino di Charlie Kirk, il ruolo dei genitori nell’arresto e quel fucile ricevuto in regalo; censurare in nome della libertà di espressione e i goffi aspiranti emuli italiani di Kirk; Mattarella celebra Willy Montero come “italiano esemplare” e chiede di smetterla con il linguaggio d’odio; la “paghetta di Stato” in Germania e l’età giusta per iniziare a preoccuparsi della pensione; la vita e la carriera di Robert Redford e una certa idea di giornalismo

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1042 – Il contagio del coraggio e le altre storie di oggi

Ep. 1042 – Il contagio del coraggio e le altre storie di oggi

16 set 2025 - 24 min
Ep. 1041 – Kafka al campus e le altre storie di oggi

Ep. 1041 – Kafka al campus e le altre storie di oggi

15 set 2025 - 30 min
Morning Weekend &#8211; La soluzione finlandese ai morti sulle strade, e altre storie

Morning Weekend – La soluzione finlandese ai morti sulle strade, e altre storie

13 set 2025 - 24 min
Ep. 1040 – Il difficile contagio dell&#8217;empatia e le altre storie di oggi

Ep. 1040 – Il difficile contagio dell’empatia e le altre storie di oggi

12 set 2025 - 24 min
Ep. 1039 – Il prezzo delle armi e le altre storie di oggi

Ep. 1039 – Il prezzo delle armi e le altre storie di oggi

11 set 2025 - 26 min