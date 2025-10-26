Ep. 1038 – Bombe sul negoziato e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’attacco di Israele contro i leader di Hamas in Qatar segna la fine del piano per un cessate il fuoco proposto da Trump; il governo Netanyahu ha ordinato l’evacuazione totale di Gaza City; la Global Sumud Flotilla denuncia un nuovo attacco con droni al porto di Tunisi; l’indagine sulla capa di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi è un modo per processare il governo sul caso Almasri; nonostante i proclami gli sbarchi di persone migranti in Italia sono aumentate rispetto allo scorso anno; Stefano Benni è uno scrittore da ricordare ad alta voce
