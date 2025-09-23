NewsletterPodcast
Ep. 1037 – Quattro morti in 54 parole e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: la crisi di governo in Francia, con un’instabilità che ricorda l’Italia di ieri e un possibile esito che ricorda l’Italia di oggi; dopo l’attentato di due palestinesi su un bus a Gerusalemme il premier israeliano Netanyahu minaccia di estendere la guerra alla Cisgiordania; quattro morti sul lavoro in una giornata, mentre governo e parti sociali studiano uno sconto Inail per le imprese virtuose; quest’anno ci sono meno candidati che posti disponibili per il triennio di laurea in infermieristica; inchiesta sull’eredità Agnelli, John Elkann si accorda per svolgere 10 mesi di servizi sociali; la musica che gira intorno, spiegata bene

