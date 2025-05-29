NewsletterPodcast
Ep. 1035 – Uno scudo per i medici e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sullo “scudo penale” per i medici; le Regioni vantano tempi di smaltimento delle liste di attesa molto rapidi, ma dietro molte di quelle statistiche c’è un trucco; quasi metà dei ricercatori italiani che hanno vinto le borse Erc hanno scelto di realizzare il proprio progetto fuori dall’Italia; moltissime telecamere private sono vulnerabili agli hacker, ma noi gli rendiamo la vita facile con password poco sicure; l’esame di maturità cambia nome e si chiamerà… esame di maturità; l’eleganza secondo Giorgio Armani

