Ep. 1034 – Il silenzio è complicità e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il film favorito alla mostra di Venezia racconta la storia vera dell’uccisione di una bambina palestinese durante un attacco israeliano a Gaza; la procura di Roma pensa di riunire in un’unica maxi-inchiesta le indagini su siti e pagine social sessiste; secondo una sentenza del tribunale di Catanzaro un messaggio scritto su WhatsApp può essere legalmente vincolante in una controversia tra ex coniugi; il divieto di cellulari a scuola è un problema per i professori, e non solo per la mancanza di armadietti; l’intelligenza artificiale e il senso perduto dei compiti a casa; il festival di Sanremo resterà a Sanremo; agli US Open Sinner e Musetti hanno giocato il primo quarto di finale tra due tennisti italiani in un torneo del Grande Slam
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.