NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1034 – Il silenzio è complicità e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: il film favorito alla mostra di Venezia racconta la storia vera dell’uccisione di una bambina palestinese durante un attacco israeliano a Gaza; la procura di Roma pensa di riunire in un’unica maxi-inchiesta le indagini su siti e pagine social sessiste; secondo una sentenza del tribunale di Catanzaro un messaggio scritto su WhatsApp può essere legalmente vincolante in una controversia tra ex coniugi; il divieto di cellulari a scuola è un problema per i professori, e non solo per la mancanza di armadietti; l’intelligenza artificiale e il senso perduto dei compiti a casa; il festival di Sanremo resterà a Sanremo; agli US Open Sinner e Musetti hanno giocato il primo quarto di finale tra due tennisti italiani in un torneo del Grande Slam

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1033 – La protesta dei riservisti e le altre storie di oggi

Ep. 1033 – La protesta dei riservisti e le altre storie di oggi

3 set 2025 - 29 min
Ep. 1032 – Due settimane e le altre storie di oggi

Ep. 1032 – Due settimane e le altre storie di oggi

2 set 2025 - 22 min
Ep. 1031 – La danza del dragone e dell&#8217;elefante e le altre storie di oggi

Ep. 1031 – La danza del dragone e dell’elefante e le altre storie di oggi

1 set 2025 - 27 min
Morning Weekend &#8211; Seguendo la Moskva, e altre storie

Morning Weekend – Seguendo la Moskva, e altre storie

30 ago 2025 - 22 min
Ep. 1030 – Sette metri quadrati a persona e le altre storie di oggi

Ep. 1030 – Sette metri quadrati a persona e le altre storie di oggi

29 ago 2025 - 25 min