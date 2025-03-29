Ep. 1033 – La protesta dei riservisti e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: inizia l’offensiva israeliana su Gaza City ma molti riservisti non rispondono alla chiamata per protesta; c’è un appello per creare un corridoio umanitario per un centinaio di studenti palestinesi che hanno vinto un bando per studiare in università italiane; c’è stata una nuova scossa di terremoto in Afghanistan, i morti ora sono più di 1400; un intero villaggio è stato cancellato da una frana nel Darfur, in Sudan; dalla famiglia Berlusconi non è arrivato alcun messaggio per la morte del giornalista Emilio Fede; la questione del caro-libri scolastici vista da chi lavora nell’editoria; un articolo che è anche un gioco e una sfida ai lettori del Post
