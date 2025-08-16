Ep. 1030 – Sette metri quadrati a persona e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Putin tratta con le bombe, e l’ultimo attacco a Kiev conteneva un messaggio preciso; l’Italia frena sull’invio di sminatori in Ucraina e nomina come nuovo ambasciatore a Mosca il diplomatico che nel 2018 aveva organizzato il viaggio in Russia di Salvini; secondo le mappe dell’esercito israeliano tutta la popolazione di Gaza dovrebbe ammassarsi nel 19% del territorio della Striscia; Carlo Verdone si dissocia dall’appello per non invitare alla mostra del cinema di Venezia l’attrice israeliana Gal Gadot e dice: “Mi hanno messo in mezzo”; gli amministratori hanno chiuso il sito con foto di donne pubblicate senza consenso e commenti oscenti, ma ora l’indagine in corso sugli utenti può colpire anche loro; occhio ai parchimetri e alle multe per divieto di sosta, c’è una nuova truffa basata sui QR Code; i ristoranti posso vietare l’ingresso ai bambini?
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.