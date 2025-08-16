Ep. 1029 – L’elogio del dubbio e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’esercito israeliano definisce “inevitabile” l’evacuazione di Gaza City mentre mentre Trump incontra alla Casa Bianca gli ispiratori del progetto “Gaza Riviera”; i decreti contro le ong e i soccorsi nel Mediterraneo tra numeri e propaganda; è difficile oscurare un sito che pubblica foto di donne senza consenso, lo è molto meno identificare e denunciare gli utenti che commettono reati; la procura di Firenze vuole vederci chiaro sul cubo nero di appartamenti costruito dopo la demolizione dell’ex Teatro Comunale; l’elogio del dubbio nel nuovo film di Paolo Sorrentino, e nella sua scelta di non firmare l’appello Venice 4 Palestine
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.