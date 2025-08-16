NewsletterPodcast
Ep. 1027 – Gli spari sui soccorsi e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: le storie dei cinque giornalisti palestinesi uccisi nell’attacco israeliano contro l’ospedale Nasser; gli spari contro la nave Ocean Viking sono partiti da una motovedetta donata dall’Italia alla cosiddetta Guardia Costiera libica; la pagina Facebook “Mia moglie” e il difficile equilibrio tra denuncia e tutela delle vittime; aumentano le coppie che scelgono di dare ai figli anche il cognome della madre, ma serve una legge per evitare il caos; l’inevitabile e temutissimo ritorno delle chat di classe

