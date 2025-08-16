Ep. 1026 – Gaza raccontata dagli influencer e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Ucraina chiede la presenza di truppe alleate per garantire la sicurezza dopo un eventuale cessate il fuoco con la Russia, l’Italia offre sminatori; la Striscia di Gaza resta chiusa ai giornalisti ma apre agli influencer scelti dal governo israeliano; i porti di sbarco decisi dal ministero dell’Interno per le navi delle ong che soccorrono i migranti diventano un’arma di campagna elettorale per le Regionali; cambia l’accesso alla facoltà di Medicina ma il business dei corsi di preparazione sopravvive e si reinventa; parla l’infermiera che per prima ha denunciato il caso del gruppo Facebook “Mia moglie”
