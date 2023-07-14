NewsletterPodcast
Ep. 1025 – I pieni poteri di Lorenzo de’ Medici e le altre storie di oggi

di Luca Misculin
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi dentro Morning: nuovi indizi sul fatto che Putin sta provando a portarci a spasso; migliaia di persone stanno scappando da Gaza City, ma non sanno dove andare; lo sgombero del Leoncavallo a Milano (commentato da un ospite); proviamo a capire questa nuova puntata del “risiko bancario”.

