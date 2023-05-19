NewsletterPodcast
Ep. 89 – Quello con i giochi che ci siamo persi, Hades 2 e la vendita di Electronic Arts

di Matteo Bordone, Alessandro Zampini, Francesco Fossetti
La settimana stagione di Joypad, il podcast del Post che parla di videogiochi con Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini, si apre con il recupero dei più importanti videogiochi usciti negli ultimi mesi, come Metal Gear Solid 3 Delta, Cronos: The New Dawn e Mafia, per poi passare a quelli appena uciti, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong e il l’eccezionale Hades 2. Si parla poi anche della vendita di Electronic Arts a un consorzio formato dal Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita e dalla società di investimenti fondata da Jared Kushner, il genero di Donald Trump, di Matteo Bordone che ha incontrato Hideo Kojima e degli ultimi sviluppi su Star Citizen (spoiler: nessuno). I consigli della settimana sono ancora Hades 2, The Invincible, Roadcraft e Strange Antiquites.

