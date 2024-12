Ep. 82 – Quello con gli ultimi TGA, come al solito

L’episodio di fine anno di Joypad è storicamente dedicato ai The Game Awards, evento nel quale Matteo Bordone guarda tutti i trailer dei giochi mostrati cercando di far indovinare cosa ha visto ad Alessandro Zampini e Francesco Fossetti leggendo solo i suoi appunti, che sono solitamente indecifrabili. Si parla però anche del riuscitissimo Indiana Jones e l’antico cerchio, dell’ultimo Just Dance, di Monument Valley 3 e di Path of Exile 2. I consigli questa settimana sono più del solito: il documentario su STALKER 2, Arcane, “un gioco di Ubisoft dove si spara sulla macchinetta”, che è Ghost Recon Wildlands, la serie Secret Level e Witchfire.