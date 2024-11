Ep.81 – Quello con i vent’anni di Half-Life 2, il cloud che scalpita e tutti gli ultimi giochi

Il prossimo 12 dicembre si terranno a Los Angeles i The Game Awards, uno degli eventi più importanti legati alla stagione videoludica, che viene ogni anno organizzato e presentato da Geoff Keighley. Nei giorni scorsi sono state annunciate le candidature alle diverse che categorie, la cui più importante è ovviamente quella del gioco dell’anno, per cui concorrono Astrobot, il DLC di Elden Ring Shadow of the Erdtree, Balatro, Metaphor: ReFantazio, Black Mith: Wukong e Final Fantasy VII Rebirth e di cui, come succede quasi ogni anno, la gente si lamenta. Si parla poi dei più importanti giochi usciti nelle ultime settimane, tra cui Dragon Age: Veilguard, Call of Duty Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 e The Rise of the Golden Idol, di come Sony e Microsoft inizino a dedicarsi sempre di più al cloud gaming con Xbox Game Pass e PlayStation Portal e di uno dei giochi più influenti e importanti di tutti i tempi: Half-Life 2. I consigli della settimana sono il remake di Dragon Quest 3, il nuovo Flight Simulator e Death of Reprobate.