Ep. 80 – Quello con una sveglia e tanti nuovi giochi

Qualche giorno fa Nintendo ha presentato un nuovo hardware che non è il nuovo modello di Switch ma una sveglia. Rotonda, rossa e con un pulsantone in testa che richiama le campanelle delle sveglie di una volta. Si chiama Alarmo e fa parte di una più ampia strategia di Nintendo che punta ad allargare e diversificare il proprio pubblico. Oltre ad Alarmo nei giorni scorsi sono usciti diversi giochi interessanti come Metaphor: ReFantazio (Atlus), Neva (Nomada Studio), Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco) e Super Mario Party Jamboree (Nintendo), così come giochi da cui forse è meglio stare alla larga, che ha provato con tanta dedizione Matteo Bordone. Prima dei consigli della settimana (un bel volume edito da “Lost in Cult” sulle console portatili, una nuova rivista che parla di videogiochi, Under The Waves (Parallel Studio) e il DLC dell’ultimo, strepitoso, Prince of Persia), si parla dei problemi della piattaforma Roblox e di Netflix, che ha aggiustato la sua strategia in corsa chiudendo uno studio che stava lavorando su un gioco multiplayer non ancora annunciato.